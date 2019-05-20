Глава Рособрнадзора обратился к родителям одиннадцатиклассников

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов обратился к родителям одиннадцатиклассников, призвав их не создавать эмоционального напряжения перед единым госэкзаменом (ЕГЭ).

«Хотел бы обратиться к родителям, я сам родитель, нужно верить в своих детей, не нужно лишний раз создавать эмоциональное напряжение в отношении к экзаменам. Пусть они придут спокойными, уверенными в себе, сдадут экзамен, получат объективный результат и дальше будут успешными», – сказал Кравцов во время горячей линии Рособрнадзора о проведении ЕГЭ-2019, сообщает РИА «Новости».

Он также прокомментировал и возможной утечку заданий. «Мы за все эти годы избежали утечки экзаменационных материалов и я еще раз обращаюсь ко всем участникам экзамена, к родителям: не нужно покупать, тратить силы, какие-то деньги на мошенников, на экзаменационные якобы задания и на единый государственный экзамен до начала экзамена. Их нет и не может быть», – заверил Кравцов, напомнив, что на ЕГЭ использование шпаргалок, телефонов и иных средств связи запрещено, а их обнаружение у ученика может привести к аннулированию его результатов.

Глава Рособрнадзора рассказал и о новых технологиях обработки результатов, благодаря которым выпускники могут увидеть, где допущены ошибки и решить идти ли на апелляцию: «Мы все делаем для того, чтобы минимизировать количество времени на обработку результатов. Новые технологии это позволяют делать, мы впервые в прошлом году обработали самый массовый экзамен – русский язык – практически за 10 дней. Такого нет нигде в мире... Это самый минимальный срок обработки такого количества работ в мире. Мы ввели технологию, когда выпускник после экзамена может ознакомиться со своей работой, увидеть за что он получил тот или иной результат, и при необходимости пройти на апелляцию. С каждым годом все меньше и меньше выпускников идут на апелляцию».

Напомним, в этом году основной период ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля. По данным Рособрнадзора, сдавать ЕГЭ будут около 750 тыс. учеников.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали мнение ректора МГУ об ущербности ЕГЭ.