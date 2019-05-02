Киев заявил об отсутствии у Газпрома и Нафтогаза «поля для маневра»

В переговорах ни у Газпрома, ни у Нафтогаза нет значительного поля для маневра, придется договариваться о продлении транзита газа, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Как отмечается в его сообщении в Facebook, российская сторона «начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов на Украине», поскольку не успевает «построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта».

Коболев заявил, что по сравнению с 2009 годом ситуация изменилась: «Газпром не может перекрыть Украине газ. Газпром должен деньги Нафтогазу», – передает ТАСС.

Он отметил, что на Украине действует «законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой».

Нафтогаз при поддержке властей украины и Запада работает над тем, чтобы в украинские хранилища было закачано дополнительно около 3 млрд кубометров газа, сказал глава компании.

На прошлой неделе Нафтогаз заявил о подготовке России к новой газовой войне.

Сообщалось, что «Нафтогаз Украины» на трехсторонних переговорах предложит Газпрому забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей в год на 10 лет.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. Москва говорила о готовности заключить новый контракт.

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