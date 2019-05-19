Реактивные снаряды упали вблизи посольства США в Багдаде

Вблизи американского посольства в правительственной «зеленой зоне» в центре иракской столицы упали реактивные снаряды, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.

В охраняемой «зеленой зоне» Багдада находятся правительственные здания и посольства зарубежных государств, передает РИА «Новости».

Ранее на этой неделе США присвоили «освобожденному» ими Ираку высший уровень опасности.

Кроме того, Госдепартамент поручил всем государственным служащим, работа которых не связана с оперативными службами, покинуть Ирак. Такое распоряжение было отдано на фоне обострения американо-иранских отношений.