США распорядились вывезти госслужащих из Ирака

Госдепартамент поручил всем государственным служащим, работа которых не связана с оперативными службами, покинуть Ирак, сообщили в американском посольстве в Багдаде.

Речь в том числе идет о тех, кто работает в посольстве в Багдаде и консульства в Эрбиле, передает РИА «Новости».

Предоставление визовых услуг будет временно приостановлено, уточняет посольство.

Напомним, Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) повысило уровень тревоги в Ираке и Сирии в связи потенциальной угрозой военнослужащим со стороны Ирана.

Военный эксперт Константин Сивков назвал три возможных сценария войны США против Ирана.