Российские гимнастки завоевали все золото на ЧЕ-2019

Российская сборная по художественной гимнастике одержала победу в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы в Баку, проходившем с 16 по 19 мая. Гимнастки выиграли все восемь возможных золотых медалей турнира, а также завоевали три «серебра».

На втором месте в неофициальном медальном зачете – гимнастки сборной Белоруссии, в активе которых три «серебра» и две «бронзы». Третье место делят Израиль и Украина, удостоившиеся по одной серебряной и бронзовой медали чемпионата Европы, передает ТАСС.

В субботу россиянки первенствовали в юниорском многоборье в групповых упражнениях и в командном турнире, а в воскресенье российские юниорки выиграли золотые медали в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами.

Главный тренер сборной России и президент национальной федерации Ирина Винер-Усманова отметила, что команда показала максимальный результат, но работы впереди предстоит очень много.

«Когда-то один из руководителей нашей страны сказал: «Все оценивается по результату». Если оценивать по результату и вынести окончательный вердикт, то все золотые медали выиграли мы, и три серебряные тоже у нас. Результат выше быть не может», – отметила она.