У безработной москвички украли 5 млн рублей

В столице злоумышленники проникли в салон автомобиля Mercedes-Benz, принадлежавшего безработной жительнице Москвы, оттуда вытащили деньги и вещи в общей сложности на 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по городу.

Как уточняет агентство «Москва», у женщины также украли солнцезащитные очки Hugo Boss.

«Материальный ущерб составил около 5 млн 15 тыс. рублей», – сообщило ведомство.

Возбуждено уголовное дело о краже.

В конце 2018 года безработный 28-летний мужчина обратился в полицию после того, как из его BMW на юго-востоке Москвы была похищена сумка с 13 млн рублей.