На Украине рассказали о стыде дипломатов из-за внешнего вида Порошенко

Экс-глава протокола администрации президента Украины Юрий Ладный, который занимал эту должность в 2010-2014 годах, признался, что украинские дипломаты стыдились внешнего вида действующего президента Петра Порошенко.

Он отметил, что у Порошенко всегда мятые штаны, так как он пренебрегал правилом о «пристойном внешнем виде» первого лица государства, передает РИА «Новости».

«Что отображалось не только на его образе, но и на восприятии всех граждан Украины за рубежом, поскольку по президенту судят и обо всех его гражданах. Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица», – сказал Ладный.

По его словам, президентский протокол может давать президенту рекомендации по одежде в исключительных случаях, однако Порошенко не приемлет критику и замечания.

Порошенко проводит последний день в качестве действующего президента Украины. На понедельник намечена инаугурация Владимира Зеленского.