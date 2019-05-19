Специалисты признали размещение «бомб с хлором» в сирийской Думе вручную

В Сети оказался документ, в котором содержатся выводы специалистов, проводивших экспертизу для Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы химатаке в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года; из него следует, что бомбы с хлором не сбрасывали с воздуха, сообщают СМИ.

Ранее в ОЗХО заявляли, что при атаке с воздуха баллоны с хлором были сброшены на город. Однако в документе указывается, что судя по размерам этих цилиндров и повреждениям на их поверхности они не могли пробить крыши – скорее всего, контейнеры положили внутрь здания, сообщает RT.

По данным портала, в ОЗХО проводят внутреннее расследование в связи с несанкционированной публикацией материалов.

Ранее сообщалось, что жители сирийского города Дума и члены организации «Белые каски» подтвердили инсценировки химических атак в городе.