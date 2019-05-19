Пьяный полицейский насмерть сбил ребенка в Саратове

В Саратове задержан сотрудник УМВД, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 14-летнего подростка, сообщает СУ СК по Саратовской области.

«По версии следствия, 17 мая 2019 года в вечернее время 40-летний мужчина, являющийся сотрудником УМВД России по городу Саратову, управлял автомобилем марки Kia Ceed, двигаясь по улице Песчанно-Уметская города Саратова со стороны улицы 1-й Уметский проезд по направлению к улице Песчанно-Уметский проезд. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель нарушил требования правил дорожного движения, в результате чего совершил наезд на пешехода, 2004 года рождения, следовавшего по обочине дороги», – говорится в сообщении на сайте СУ СК.

14-летний мальчик умер от полученных травм.

В отношении 40-летнего полицейского возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека».

Он задержан, ведутся следственные действия.