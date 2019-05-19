Набиуллиной предложили стать «крестной матерью» атомного ледокола «Урал»

Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной предстоит разбить бутылку шампанского о борт российского серийного атомного ледокола проекта 22220 «Урал» во время торжественной церемонии спуска корпуса корабля на воду, которая пройдет на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, сообщил осведомленный источник.

Торжественная церемония состоится 25 мая, передает РИА «Новости».

«Эльвира Набиуллина станет «крестной матерью» ледокола «Урал», и по давней традиции корабелов она должна будет разбить бутылку шампанского о борт судна», – сказал источник.

В сентябре 2017 года корпус первого серийного атомного ледокола проекта 22220 «Сибирь» «благословила» Татьяна Голикова, занимавшая тогда пост председателя Счетной палаты.

В июне 2016 году, когда на невскую воду спускали корпус головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика», его «крестной матерью» стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире. Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн. Ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

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