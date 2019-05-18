Посольство России раскритиковало статью британских СМИ про Крымский мост

Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост; в дипломатической миссии подчеркнул, что готовившие материал журналисты занимались манипулированием фактами и проигнорировали официальную статистику.

В заявлении на сайте посольства российские дипломаты пишут, что «поражены необычайно низким уровнем журналистики», продемонстрированным в статье про Крымский мост. Авторы публикации позволили себе манипулировать отдельными утверждениями и «непроверяемыми цифрами», взятыми из украинских источников, сказано в сообщении.

Дипмиссия указала, что британские журналисты проигнорировали официальную статистику по движению судов через Керченский пролив. «С апреля 2018 года по апрель 2019-го пролив пересекло 25 тыс. 521 судно, из них только 8% прошли инспекцию. Из проинспектированных [судов] 43% направлялись в/из российских, а не украинских портов», – указали дипломаты.

В сообщении также подчеркивается, что среднее время проверки судов не превышает 1 часа, а большая часть инспекций проводится на якорных стоянках, где суда ожидают формирования караванов.

Кроме того, говорится в заявлении посольства, Крымский мост не ухудшил условия навигации, так как глубина пролива и так не позволяет пересекать его судам с большим водоизмещением.

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой говорилось, что из-за сооружения Крымского моста украинские суда якобы сталкиваются с постоянными проверками, а украинские порты на Азовском море терпят существенные убытки.

Напомним, 15 мая Крымский мост отметил свою первую годовщину. За год его работы транспортная связь между Крымом и Кубанью не прерывалась, трафик составил 5 млн автомобилей и автобусов.

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