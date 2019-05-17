Глава ОП: В Екатеринбурге надо было изначально обсуждать строительство храма с жителями

В ситуации со строительством храма в Екатеринбурге нужно было изначально провести содержательно обсуждение, в которое бы вовлекались активные жители города, заявил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

«Инициаторы проекта должны были постараться доказать большинству жителей, что этот храм уместен и нужен. Если бы такой диалог состоялся, глядишь, этой истории бы не было. К сожалению, очень часто подобные решения в России принимаются бюрократически, келейно. Самая скандальная такая история последнего времени – это мусорный полигон в Шиесе в Архангельской области, там почти до партизанской войны дошло», – приводится цитата Фадеева на сайте ОП.

Глава ОП отметил, что некоторые активисты ведут себя провокационно. «Это что – общественная дискуссия о храме или сквере или это попытка раскачать политическую ситуацию, дестабилизировать ее, по крайней мере в городе Екатеринбурге? Лично я вижу, да и многие видят, попытки дестабилизации – это неправильно, это тоже недопустимо», – подчеркнул он.

Правоохранительные органы вынуждены отвечать на провокации и ведут себя в соответствии со своими должностными обязанностями, уверен Фадеев.

Глава ОП видит логичным выходом из сложившейся ситуации проведение предложенного президентом опроса общественного мнения.

«И сразу раздаются голоса: «А почему не референдум?» Опрос провести гораздо легче, референдум требует огромной подготовки – это минимум полгода, а некоторые говорят, что и год. В принципе, проведение референдума, скорее, было бы выгодно бюрократии, потому что тема была бы замылена, а через год либо шах помрет, либо ишак. Мне кажется, что предложение Президента рациональное, разумное», – пояснил он.

Если опрос покажет, что большинство жителей против строительства храма, «значит, не будет храма, придется с этим смириться», подчеркнул Фадеев.

«Опрос надо сделать, конечно, масштабным. Не такие большие это деньги. Надо, чтобы вся процедура была открыта, чтобы опрос проводила организация, которой доверяют жители, в том числе активисты. Наблюдателей надо пригласить», – заключил глава ОП.