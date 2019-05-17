Захарова продемонстрировала нюансы отношений России и Совета Европы

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала фотографию со встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом; на снимке, указала она, демонстрируются нюансы отношений России и СЕ.

«Флаги во время переговоров Сергея Лаврова и генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда неплохо демонстрируют нюансы отношений между Советом Европы и Россией», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

«Европейский – для ковыряния в зубах?» – пошутил в комментариях под записью Andrej Makhin.

«У них на флажок не хватает денюшек», – предположил Чижов Леонид.

«Дайте денег, шесть месяцев не ел», – заявил Ягланд», – пошутил Алексей Черепов.

«Пропорционально площадям территорий. Этикет, йопта», – заключил Ruslan Redman.

Ранее в пятницу Захарова также рассказала о существовании золотого правила, следуя которому можно отыскать Лаврова на крупных международных мероприятиях, когда залы переполнены министрами разных стран, их делегациями и журналистами.