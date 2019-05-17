Захарова рассказала о золотом правиле поиска Лаврова на крупных мероприятиях

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о существовании золотого правила, следуя которому можно отыскать главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на крупных международных мероприятиях, когда залы переполнены министрами разных стран, их делегациями и журналистами.

В своем Facebook Захарова сообщила, в пятницу в Хельсинки открылось заседание Комитета министров Совета Европы в юбилейный для организации год, когда отмечается ее 70-летие.

«Зал переполнен главами внешнеполитических ведомств, их делегациями, журналистами. Если на таких крупных мероприятиях нужно найти, где за столом сидит Сергей Лавров, есть одно золотое правило: ищите скопление фотографов и не ошибетесь», – посоветовала Захарова.

«Сегодня прессе не повезло получить словесный букет – он их не заметил», – добавила она.

В ходе сессии Комитета министров глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна остаться членом Совета Европы, обладающим всеми правами и обязанностями.