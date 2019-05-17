Ушаков счел кошмарной языковую реформу в школах Латвии

Языковая реформа национальных меньшинств в Латвии, по которой ученики переводятся на государственный язык обучения, кошмарна и вредна для образования, заявил экс-мэр Риги Нил Ушаков, выдвинувшийся на выборы в Европарламент.

«Мы категорически против того, каким образом проходит реформа русских школ, потому что это кошмар. У нас качественное билингвальное образование, которым можно гордиться на европейском уровне и помогать, делиться своим опытом с другими странами, а мы это все истребляем своими руками. Уже не говоря о том, что это связано с правами нацменьшинств», – заявил Ушаков в интервью агентству LETA, передает ТАСС.

Он отметил, что выступает против реформы, так как она угрожает стабильности государства и наносит вред образованию. По мнению политика, не нужно уничтожать то, что «хорошо функционирует».

«Мы считаем, что латыши и представители других национальностей должны вместе строить эту страну, что является частью общего европейского проекта», – сказал Ушаков.

Конституционный суд Латвии огласил решение по реформе перевода школ нацменьшинств на латышский язык: согласно вердикту, реформа соответствует основному закону страны. После этого тысячи жителей Латвии вышли на акцию в защиту русских школ.

Депутат Европарламента Мирослав Митрофанов рассказывал газете ВЗГЛЯД о том, как «Русский союз Латвии» намерен бороться против языковой реформы.