Тысячи жителей Латвии вышли на акцию в защиту русских школ

В акции за социальную справедливость и в защиту русских школ Латвии приняли участие несколько тысяч человек, сообщают информационные агентства.

Демонстранты прошли по центральной улице Риги, колонну возглавили бывший евродепутат, лидер партии «Русский союз Латвии» Татьяна Жданок и действующий член Европарламента Мирослав Митрофанов, который также входит в «Русский союз Латвии».

Участники акции скандировали «Реформа бред, реформе нет», передает РИА «Новости».

Как сообщил Митрофанов, в шествии приняли участие примерно 5 тыс. человек. Многие из них пришли с детьми.

Российской посольство подчеркнуло, что «многочисленные ряды родителей» на акции продемонстрировали «реальное отношение значительной части жителей Латвии к решению Конституционного суда о «легитимности» тотального перевода образования на латышский язык».

23 апреля конституционный суд Латвии огласил решение по реформе перевода школ нацменьшинств на латышский язык: согласно вердикту, реформа соответствует основному закону страны.