Властям Латвии пообещали акции протеста против языковой реформы

«Акции массового протеста, плюс суды, плюс парламентская деятельность – только в таком порядке мы сможем добиться каких-то изменений», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Мирослав Митрофанов, комментируя решение конституционного суда Латвии утвердить перевод русских школ на латышский язык.

«После решения конституционного суда, поддержавшего реформу перевода школ нацменьшинств на латышский язык, нужно действовать в интересах защиты прав русскоязычного населения, оставаясь в рамках закона латышской республики. Однако важный момент – это должны быть не судебные тяжбы, а законные акции протеста, акции прямого действия. Например, на 1 мая запланирован масштабный марш в защиту русского образования. Это будет ответ на дискриминационные решения латышских судов», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента, сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.

По его словам, надо четко понимать, что какого-либо только судебного решения при конфликте большинства и меньшинства не бывает, потому что судьи – это часть правящей элиты Латвии. «И они будут принимать решения, исходя из эгоистических интересов национального большинства. Они существуют в контексте правящей латышской элиты и, конечно, они будут решать в пользу насильственной ассимиляции русского меньшинства. Никаких иллюзий, иных вариантов не может существовать», – подчеркивает Митрофанов.

Что касается дальнейшего решения вопроса через суды – люди будут судиться, говорит парламентарий.

«Они правильно делают, есть много подобных инициатив со стороны родителей, частных школ и так далее. Иски в конституционный суд идут постоянно. Но это только элемент давления, а не генеральное решение», – сказал собеседник и добавил, что перспективы подачи исков в международные суды выглядят сомнительными.

«Скорей всего, результат будет отрицательным, причем будет потеряно время. Будут ложные ожидания, что ЕСПЧ в Страсбурге может что-то решить. Если он и возьмется за рассмотрение этого дела, то непосредственно до рассмотрения дело дойдет лет через семь–двенадцать. К этому времени система русского образования в Латвии будет разрушена окончательно», – констатировал евродепутат.

«Потому нас ждут акции массового протеста, плюс суды, плюс парламентская деятельность – только в таком порядке мы сможем добиться каких-то изменений», – заключил Митрофанов.

Схожего мнения придерживается организатор движения в поддержку русского языка в Латвии Владимир Линдерман. «Защитить интересы русскоязычного населения пока можно только акциями гражданского неповиновения, возможно даже выйдя за рамки формального закона. Другого пути нет», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

Само решение конституционного суда для Линдермана было предсказуемым. Спорным остается только вопрос, касающийся частных школ – можно ли в них преподавать на русском языке, и этот вопрос будет рассматриваться отдельно, пояснил общественник.

«Но даже если там будет принято благоприятное решение, частные школы – это удел немногих. На данный момент я даю такую пессимистическую оценку, а будущее покажет», – резюмировал Линдерман.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, конституционный суд Латвии огласил решение по реформе перевода школ нацменьшинств на латышский язык: согласно вердикту, реформа соответствует основному закону страны.

Напомним, в Латвии один государственный язык – латышский, русский имеет статус иностранного. В июне 2018 года латвийский Сейм принял поправки к закону о высших учебных заведениях, которые предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему исчезло «русское движение» в Латвии.