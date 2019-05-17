Порошенко и Гройсману намерены запретить выезд с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело, предусматривающее запрет на выезд с Украины действующего президента Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.

Как сообщается на сайте суда, иск также направлен национальной полиции, СБУ и администрации государственной погранслужбы, которые «бездействовали при противоправных действиях политиков».

Чиновникам хотят запретить покидать страну после проведения парламентских и президентских выборов. Суд будет рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

В списке указаны 180 высокопоставленных чиновников Украины, среди них более 50 депутатов «Блока Петра Порошенко», более 40 членов правительства, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», судьи Верховного суда и др.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем считает начало судебного производства против чиновников справедливым решением.

«Достойное отношение к националистам: считаете, что Украина превыше всего – будете жить там без права выезда», – написала она на своей странице в Facebook.

Ранее генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по факту давления Порошенко на судей, которые отменили национализацию «Приватбанка».