Ургант назвал события в Екатеринбурге «конфликтом между верующими и скверующими»

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала исполнил примиряющую песню, посвященную сторонникам постройки храма в Екатеринбурге и защитникам сквера в центре города.

«Про Екатеринбург несколько слов мы скажем. Там продолжается конфликт. Вы знаете, этот конфликт, о нем все говорят, между теми, кто хочет строить храм, и теми, кто хочет сохранить сквер. Назовем этот конфликт между верующими и скверующими. Хочется сделать одно – хочется всех примирить. У меня желание одно – примирить», – сказал ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Фрагмент передачи опубликован в Facebook.

Ургант отметил, что лучший способ примирения – это песня:

«Пока прохожие крестятся,

А в мэрии ярок свет,

Господи, да дай ты каждому,

Чего у него нет.

Верующим дай веры,

Священнику дай канон,

Дай отдыхающим скверы

И не забудь про ОМОН.

Господи, мой боже,

Екатеринбуржский мой,

Кто нам без тебя поможет,

Кто всех нас примирит с собой.

Дай футболистам свободу,

Армии дай Су,

Верни нам горячую воду

И не забудь про Алсу».

«Мне кажется, все должны примириться», – заключил Ургант.

В начале этой недели в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что в этой ситуации нужно учитывать мнение местных жителей. Для разрешения конфликта он предложил провести опрос. После этого строительство храма приостановили.

Газета ВЗГЛЯД писала о возникновении конфликта, а также о том, какие политические выводы можно сделать из истории в Екатеринбурге.