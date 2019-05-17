В НАСА выбрали производителей аппаратов для высадки на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выбрало 11 компаний, которым решило поручить разработку и производство прототипов космических аппаратов для высадки на Луну.

В список вошли Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Boeing, Dynetics, Lockheed Martin, Masten Space Systems, Northrop Grumman Innovation Systems, OrbitBeyond, Sierra Nevada Corporation, SpaceX и SSL. Все они будут вести работу над созданием прототипа в течение следующих шести месяцев, передает ТАСС.

«Наше государственно-частное партнерство для изучения систем высадки людей [на Луну] является важным шагом в этом процессе», – заявил директор программы исследования Луны в НАСА Маршалл Смит.

В понедельник НАСА объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну будет называться «Артемида».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия готова вступить в лунную гонку с Китаем и США.

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