Эксперт назвала критику Дурова в адрес WhatsApp «конкурентной борьбой»

«Все мессенджеры устроены примерно одинаково - и с точки зрения сбора данных пользователей. В плане работы со спецслужбами, я думаю, все мессенджеры также находятся примерно на одном уровне», – сказала в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

«WhatsApp, как и Facebook, это собственность Марка Цукерберга. Его, как мы помним, вызывали в американский сенат и «плющили» там. И он, конечно, согласился работать с американскими спецслужбами, а это значит согласились и все его сервисы. Но надо сказать что мессенджер Telegram не стал исключением. «Если компания работает в какой-либо стране, то она должна подчиняться законам этой страны», - подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp. Дуров заявил, что этот мессенджер испытывает проблемы с безопасностью данных пользователей, предположив, что WhatsApp специально создает уязвимости в приложении, чтобы ФБР могло получать скрытые данные.

«В США действует так называемый «Акт о свободе» и этот документ подразумевает работу интернет-мессенджеров со спецслужбами, – напомнила Касперская. – Поэтому, несмотря на заявления Павла Дурова, я не думаю, что между WhatsApp и Telegram, с технической точки зрения, есть принципиальные различия в этом вопросе».

По мнению эксперта, «тезис Павла Дурова «я белый, а вы...», в данном случае относится к категории конкурентной борьбы». «Все мессенджеры устроены примерно одинаково - и с точки зрения сбора данных пользователей, и сточки зрения использования этих данных. В плане работы со спецслужбами, я думаю, все мессенджеры также находятся примерно на одном уровне», - резюмировала Касперская.