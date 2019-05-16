Мама финалиста «Голос.Дети» отреагировала на отмену результатов шоу

Мама финалиста «Голос.Дети» казахстанца Максима Ержана, занявшего второе место в финале конкурса, прокомментировала отмену результатов шоу.

«Мы в шоке! Не верится просто», – сказала Гульмира Алибек после отмены результатов финального голосования, сообщает РИА «Новости».

Однако прокомментировать шансы на победу ее сына после пересмотра итогов конкурса она затруднилась: «Не знаю, что там будет (в связи с возможным пересчетом голосов – ред.). Пока у меня нет комментариев».

Сам Максим ранее заявлял, что конкурс прошел справедливо, отметив, что после участия в нем многое изменилось в его жизни. «Узнают не только в родном Уральске, но и во всем Казахстане», – рассказывал он.

Ранее стало известно, что Первый канал в связи с обнародованием предварительных итогов расследования вокруг голосования на финале вокального конкурса «Голос. Дети» решил аннулировать результаты.

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