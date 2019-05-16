Оппозиция в Эстонии собралась добиваться отставки главы МВД

Эстонская «Партия реформ» готовит вотум недоверия главе МВД, председателю Консервативной народной партии Марту Хельме, который ранее заявил о территориальных претензиях к России.

«В течение этих двух недель, когда новое правительство находится у власти, министр внутренних дел Март Хельме нанес огромный ущерб репутации эстонского государства. Такому человеку нельзя доверять ни как министру внутренних дел, ни как заместителю премьер-министра», – сообщила лидер реформистов Кая Каллас передает ТАСС.

Она также уточнила, что обратится за поддержкой вотума недоверия к членам парламента.

Для того, чтобы данный вотум был вынесен, его должны поддержать не менее 51 депутата. Всего в эстонском парламенте их 101, а «Партия реформ» и их союзники контролируют 44 места.

Ранее глава МВД Эстонии заявил о возможной причастности входивших в прошлые правительства партий («Партия реформ», «Социал- демократическая партия» и партия «Отечество») к скандалу с отмыванием финансовых средств (около 7 млрд евро) с участием сотрудников отделения Danske Bank.

Однако премьер-министр Юри Ратас заявил, что у него «нет ни одного примера или подозрения, что одна, вторая или третья партии в Эстонии как-то с этим связаны».

Также 9 мая Хельме заявил, что Россия «до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии», и Россия «не хочет (...) ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», в Москве такие претензии назвали неприемлемыми.