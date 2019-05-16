Медики в Иркутской области опровергли официальные отчеты о повышении зарплат

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что по росту зарплат бюджетников регион вышел на второе место по СФО, однако сами бюджетники отмечают большие проблемы в этой сфере.

По данным Левченко, врачи, учителя, медсестры, воспитатели и учителя пения стали получать на 19,8% больше, чем в прошлом году. Однако, к примеру, средний медицинский персонал в Усть-Илимской городской больнице никакого роста благосостояния не чувствует – зарплаты медсестер остаются прежними, объем работы растет, сообщает «Иркутск сегодня».

Недавно в адрес уполномоченного по правам человека по Иркутской области Виктора Игнатенко, в аппарат Законодательного собрания и ряд СМИ региона пришло коллективное письмо с подписями представителей терапевтического, хирургического, травматологического, урологического, гинекологического и других отделений больницы.

Зарплата среднего медперсонала складывается из оклада и стимулирующих выплат. С некоторых пор оклад у медиков растет или остается на прежнем уровне, стимулирующие выплаты – снижаются.

Для медсестер хирургического отделения Усть-Илимской городской больницы предусмотрены компенсационные и стимулирующие выплаты за работу в ночные смены на посту №1 – 50%, на посту №2 – 20 %. Но еще недавно это было 100% и 50% соответственно. Выплаты за непрерывный стаж сократились с 30 до 20%. Если за высшую категорию сотрудники получали 30% от оклада, теперь – просто 1,7 тыс. рублей. Выплаты за ночное дежурство в приемном покое составляли 100%, теперь – только 50%.

В итоге на бумаге получается рост окладов, как того требуют «майские указы» и решение Конституционного суда. Фактически никакого роста зарплат у медсестер нет.

В здравоохранении очень высок процент совместительства, но в отчетных документах совместительство не учитывается. По мнению уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко, такая методика сводит на нет весь смысл проводимой государством социальной политики.

«Приходиться констатировать, что без учета совместительства заработная плата медицинских работников области не достигает целевых показателей средней заработной платы», – делает вывод уполномоченный в своем ежегодном докладе. Так накапливается скрытое недофинансирование отпасли.

Дополнительное повышение зарплат должно было произойти и после того, как в 2017 году вступило в силу решение Конституционного суда о повышении МРОТ и начислении на него северных и районных коэффициентов. Но по факту и это решение исполняется очень странно – если раньше зарплата медсестры составляла 20-25 тыс. рублей, а гардеробщика 13 тыс., то теперь их зарплаты фактически сравнялись: труд уборщицы или гардеробщицы «подорожал», а труд медсестры – нет.

В прошлом году на сессии минздраву региона задавали вопрос: какой объем недофинансирования существует? Была озвучена цифра – 1 млрд рублей. Тогда в ведомстве заявили, что вопрос будет решен за счет внутренних резервов. Выяснилось, что одним из таких резервов стала оптимизация, то есть сокращение кадров.

По данным уполномоченного, озвученным в ежегодном докладе, в 2018 году по всем лечебным учреждениям области было сокращено 3 тыс. 376 ставок младшего медицинского персонала. С одной стороны, в больницах и поликлиниках – острый кадровый дефицит, огромные очереди к специалистам, высокий процент совместительства, обеспеченность врачебным медперсоналом в прошлом году составила 57%. А с другой – идут сокращения. Зато зарплату сокращённых работников можно раскидать среди тех, кто «выжил» в этой оптимизации.

«Оптимизацию» провели в районной больнице Казачинско-Ленского района. В 2018 году здесь сократили младший медицинский персонал, но одновременно в штат ввели новые должности из категории «прочие рабочие». Они появились в инфекционном, психиатрическом, патологоанатомическом отделениях, в клинико-диагностической лаборатории.

Санитаров перевели на должности «буфетчиц» и «уборщиков производственных помещений» с обязанностями младшего медицинского персонала.

«Это является грубым нарушением действующего социально-трудового законодательства», – отмечает уполномоченный в своем докладе. «Буфетчики» и «уборщики» лишились целого ряда льгот и гарантий, предусмотренных в отношении медицинских работников.

Похожая жалоба поступала в адрес уполномоченного от работников «Иркутской городской клинической больницы № 3». Там точно так же младший медицинский персонал был переведен на должности, отнесенные к категории «прочие рабочие».

С 2015 года по настоящее время численность населения Иркутской области сократилась на 16 тыс. 296 человек — с 2 млн 414 тыс. 913 человек до 2 млн 398 тыс. 617. Это чуть больше, чем население одного небольшого города, типа Бодайбо или Свирска. В 2018 году, по данным Иркстата, впервые за долгие годы смертность в регионе превысила рождаемость: против 30 тыс. 961 рожденных – 30 тыс. 938 умерших.