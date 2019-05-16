Эксперты назвали псковского губернатора энергичным функционером

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16 мая, четверг  |  Последнее обновление — 15:42  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Трамп ради Путина проигнорировал закон о санкциях за Скрипаля

Трамп всеми способами демонстрирует Путину свою готовность к диалогуФото: Kevin Lamarque/Reuters
Американские власти признали, что сознательно заморозили введение новых санкций против России в надежде на улучшение отношений. Именно так можно расшифровать объяснение, которое дала конгрессменам заместитель госсекретаря США. Администрация Трампа теперь уже не скрывает своих намерений, потому что может себе позволить не обращать внимания на требования Конгресса ужесточить санкции. Подробности...
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Трагедия «Суперджета» обнажила провалы в подготовке гражданских летчиков

«Практическая подготовка идет на тренажерах, на самолете очень мало тренировок», – сетует Виктор ДолбиловФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Проверка навыков техники пилотирования на тренажерах и тотальная экономия авиакомпаний на обучении летчиков привели к системному кризису в гражданской авиации России. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из слов главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища Виктора Долбилова. Он рассказал газете ВЗГЛЯД о проблемах подготовки пилотов. Подробности...
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Зеленский добился тайных договоренностей с Порошенко

Владимиру Зеленскому постепенно становится не до шутокФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Политическая ситуация на Украине стремительно меняется. Верховная рада приняла решение, еще вчера казавшееся невозможным. Украинский парламент назначил на 20 мая дату вступления Владимира Зеленского в должность, и это имеет для нового президента страны важнейшее значение. Получит ли Зеленский реальную власть и пойдет ли на роспуск Рады? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Свердловская буза – это гормональное

Дмитрий Ольшанский, публицист
Там, где есть церковь – там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и очень часто детская площадка, а то даже и книжная лавка, и непременно, извините, сортир. Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах. Подробности...
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Кладбище случайных людей

Дометий Завольский, историк-архивист
Здравая идея убрать с Красной площади некрополь высказывается уже лет тридцать. Но всерьёз не обсуждается. И мы по-прежнему во время, например, парадов, наблюдаем кладбище. И даже уже забыли все аргументы – как «за», так и «против». Подробности...
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Мы промотали свою Космическую Русь

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Так странно меняется все вокруг. Поколение уже сменилось. Думали, его не интересует ничего, кроме новых айфонов, а оно смотрит в космос, восхищенно следит за Илоном Маском, снова мечтает о космических полетах. Подробности...
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            Эксперты назвали псковского губернатора энергичным функционером

               16 мая 2019, 15:02
            Фото: Антон Ваганов/ТАСС
            Текст: Дарья Рыночнова

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            «За полтора года руководства одним из наиболее сложных российских регионов Ведерников сумел проявить навыки администрирования в качестве первого лица, использовал аппаратные позиции и хорошие связи на федеральном уровне», – говорится в экспертном докладе Центра политической конъюнктуры, посвященному губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

            В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

            Напомним, ранее выходили доклады, посвященные главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову,  главе Пермского края Максиму Решетникову и губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

            В докладе отмечается, что Ведерников прошел большой политический путь, работая как в общественных организациях, так и партийных структурах «Единой России». В частности, в 2000 году он вступил в движение «Единство» (с конца 2001 года — «Единая Россия»). Вскоре занял пост первого зампреда отделения «Молодежного Единства» Ленинградской области. В 2001-2009 годах был депутатом, сначала в муниципальном собрании Выборгского района Ленобласти, затем в Совете депутатов Выборгского городского поселения. Затем с 2006 по 2010 годы Ведерников занимал должность председателя Общественной молодежной палаты при заксобрании Ленинградской области, а после в 2007-2010 годах был заместителем руководителя, а затем и первым замглавы исполкома Ленинградского областного отделения «Единой России».

            Он также имеет большой опыт аппаратной работы в администрации президента и в аппарате полпредства по СКФО и СЗФО – в  2010 году Ведерников переехал в Москву и начал работать в Управлении внутренней политики Администрации Президента. В феврале 2012-го Ведерникова стал начальником департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С декабря 2012 года по февраль 2017-го он занимает пост заместителя полпреда президента в СКФО. 

            Ведерников назначен на должность ВРИО губернатора Псковской области 12 октября 2017 года. В сентябре 2018 года официально избран главой региона. Общий стаж руководства областью — более полутора лет.

            В докладе ЦПК отмечается, что Ведерников принял крайне непростой в социально-экономической отношении регион. Псковская область традиционно считается непростым регионом в хозяйственно-экономическом и политическом плане. Дотационный субъект долгое время страдает от дефицита дорожной и социальной инфраструктуры, низких доходов населения, недостатка качественных рабочих мест и инвестиционных проектов.

            Однако губернатор проявил себя эффективным управленцем – его активность как лоббиста региона позволила привлечь в Псковскую область значительные федеральные средства и сдвинуть с мертвой точки некоторые социально важные проекты.

            Избирательная кампания Ведерникова официально стартовала спустя пять с лишним месяцев после его назначения на пост ВРИО. Он демонстрировал достаточно сильную привязку к партии власти, с которой работал на самом старте своей карьеры. На конференции Псковского реготделения «Единой России», где Ведерникова выдвинули кандидатом в губернаторы, он подчеркивал, что планирует строить свою кампанию «в первую очередь, опираясь на партию».

            «На конференции приняли за основу предвыборную программу Ведерникова, однако сам кандидат указывал, что это «открытый документ», который будет строиться с учетом мнения жителей. Предложения и наказы от граждан принимались на личных встречах, через общественную приемную кандидата и персональный сайт губернатора, перезапущенный после его прихода в область», – отмечается в докладе.

            Наиболее значимым событием в ходе избирательной кампании стал запуск скоростного железнодорожного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом. «Ласточки» начали ходить до Северной столицы в рамках договоренности между ВРИО губернатора и руководством ОАО «РЖД». Начало сообщения с Санкт-Петербургом за месяц до выборов позволило Ведерникову привлечь на свою сторону симпатии многих жителей и продемонстрировать наличие хороших связей на федеральном уровне.

            В кадровой работе Ведерников отдает предпочтение заметным активистам и общественникам, считают эксперты. Например, осенью 2018 года и.о. главы аппарата региональной администрации был назначен 28-летний спасатель Сергей Дмитриев, известный по гуманитарным миссиям на Донбассе. У самого губернатора появилось несколько общественных помощников, которыми стали местные общественные деятели, представители различных инициативных групп и молодежного парламента.

            «Бывшие коллеги характеризуют Ведерникова как осторожного человека, не принимающего политические решения без должной подготовки. Эту оценку подтверждают некоторые детали в его поведении на должности главы региона. В то же время Ведерникова часто можно видеть в неформальной обстановке, он открыт и свободно общается с избирателями. Ведерников старается формировать образ активного, целеустремленного молодого политика и всеми силами демонстрирует готовность услышать чужое мнение как в управленческих и кадровых подходах, так и в коммуникациях», – говорится в докладе.

            Эксперты также добавляют, что стиль руководства Ведерникова положительно сказывается и на неизбежной полемике с оппозицией в регионе.

            «В коммуникациях с политическими оппонентами Ведерников сдержан. Например в дискуссии с тем же Л. Шлосбергом он не переходя на личности, сумел отстоять позицию и в то же время надавить на больное место оппозиции, заметив, что критики обычно наблюдают за процессом со стороны, пока власти региона работают и решают конкретные задачи. В общении с прессой и гражданами Ведерников раскован, активно проводит встречи с жителями, публично обращается к ним через СМИ и соцсети. Охотно использует различные телевизионные форматы, включая большие интервью и прямую линию, которая копирует президентский формат», – пишут авторы доклада.

            Благодаря поддержке федерального центра Ведерников в январе 2019 года был включен в состав президиума Госсовета, он возглавляет подгруппу «Технологическое предпринимательство» тематической рабочей группы Госсовета по МСП. Губернатор регулярно появляется на различных мероприятиях федерального уровня, в том числе с участием президента. Он также активно участвует в реализации проекта «Лидеры России», регулярно встречается с участниками конкурса.

            «Контакты Ведерникова с членами федерального правительства приносят результаты в виде поддержки различных региональных проектов и ключевых направлений развития. Около 1 млрд. рублей регион планирует получить из Фонда содействия реформированию ЖКХ на модернизацию жилищно-коммунальной сферы. Кроме того, на встрече с губернатором вице-премьер Ольга Голодец заявила о готовности поддержать заявку региона на строительство новых школ в областной столице и городах Дно, Гдов, Великие Луки», – отмечается в докладе.

            Благодаря усилиям губернатора в правительстве поддержала и участие субъекта в проекте «Бережливая поликлиника». Под личным контролем Ведерникова в регионе был достроен и открыт перинатальный центр, сооружение которого отставало от графика. Подвижек удалось добиться после переговоров губернатора с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, говорится в докладе.

            Ведя активную деятельность, Ведерников смог перейти на уровень политического представительства, заручиться поддержкой населения и наладить эффективные коммуникации с жителями региона и местными элитами.

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