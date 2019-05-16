Росгвардия разоблачила фейки вокруг акции протеста в Екатеринбурге

Сообщения об усилении группировки Росгвардии в Екатеринбурге и экстренной закупке аэрозольных баллончиков ведомством не соответствует действительности, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«В последнее время в социальных сетях размещается значительное количество информации, касающейся действий сотрудников Росгвардии в Екатеринбурге, которая не соответствует действительности. Очередные фейки мы обнаружили сегодня, в которых речь шла о стягивании отрядов Росгвардии из других регионов России «для разгона протеста». Это неверная интерпретация, как самих фактов, так и целей и задач, предусмотренных в проводимой передислокации подразделений. Действительно, в Екатеринбурге происходит плановая ротация личного состава, мы заменяем сотрудников, чтобы те, кто сменился с дежурства, имел возможность отдохнуть в соответствии с теми нормами, которые установлены законодательством. В связи с этим, призываем граждан критически относиться к подобным провокационным заявлениям», – заявил Грибакин, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что закупка ведомством спецсредств проводится не в связи с событиями в Екатеринбурге, а на плановой основе в соответствии с графиком, утвержденном еще в прошлом году.

«Публикации об экстренной закупке спецсредств также не соответствуют действительности. Эта информация из того же разряда фейков, как и размещенная на днях публикация о якобы применении сотрудниками органов правопорядка специальных средств в отношении граждан. Эта информация также не соответствовала действительности и была опровергнута. В данном случае решение о проведении закупочных процедур на приобретение аэрозольных баллончиков было принято еще в прошлом году и было связано с истечением срока их эксплуатации», – отметил Грибакин.

Он подчеркнул, что в ведомстве «внимательно изучают» публикуемую информацию, в том числе и о якобы имевших место превышениях сотрудниками служебных полномочий. «Мы оперативно проверяем подобные публикации. Нарушений закона сотрудниками Росгвардии не выявлено, они действуют в рамках предоставленных законом полномочий и адекватно ситуации», – заключил он.

Также Грибакин обратился к гражданам с просьбой взвешенно относиться ко всей публикуемой в интернете информации, не поддаваться на действия провокаторов и авторов не соответствующих действительности информационных вбросов.

Между тем, глава Екатеринбурга Александр Высокинский опроверг информацию, что на месте сквера, за сохранение которого выступают протестующие, построят еще ряд зданий, кроме храма.

«Разрешение на строительство здания Собора во имя святой великомученицы Екатерины выдано министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 25 апреля этого года ООО "Храм святой Екатерины". Документ касается строительства только здания храма. Материал, который разошелся по сети, представляет собой часть пояснительной записки, подготовленной для общественного обсуждения проекта планировки и проекта межевания целого квартала вблизи Октябрьской площади. Возведение жилого и административного зданий планируется в его противоположной стороне», – заявил Высокинский.

По словам мэра, все документы находятся в открытом доступе на официальных сайтах.

Напомним, в Екатеринбурге в понедельник и вторник прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призывал стороны конфликта к диалогу.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как возник конфликт вокруг екатеринбургского храма.