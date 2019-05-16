Одной из версий катастрофы «Суперджета» названы конструктивные недостатки

Конструктивные недостатки SSJ-100 являются одной из возможных причин аварии в Шереметьево, сообщил близкий к расследованию источник.

«Сейчас одной из версий рассматривается вопрос конструктивных недостатков самолета», – передает слова источника РИА «Новости».

Он отметил, что просчет при проектировании мог стать причиной поломки шасси и последующему воспламенению топливных баков.

«При посадке SSJ в Шереметьево сломавшиеся шасси привели к повреждению топливных баков, утечке керосина и воспламенению. Таким образом, это может являться просчетом при проектировании самолета», – сказал источник.

5 мая Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, 37 спаслись. Основной версией назывались действия пилотов, которые приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости. Также было допущено еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

При этом полеты SSJ-100 не приостанавливались, Министерство промышленности и торговли не собирается сокращать их производство.

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