Рига собралась сделать латышский основным языком в детсадах

Власти Латвии намерены сделать латышский язык основным для обучения всех детей, начиная с пятилетнего возраста.

На данный момент в шести детсадах опробуется содержание обучения, позволяющее детям по окончании детского сада уметь разговаривать на латышском языке, передает портал BB.lv

«Планируется, что с пятилетнего возраста основным языком обучения детей в детсадах будет латышский», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что этот вопрос уже обсуждался комиссией Сейма, в начале 2020 года планируется рассмотреть его повторно, чтобы оценить успехи.

Председатель комиссии Андрей Юдин считает, что такое нововведение необходимо для живущих в Латвии детей, чтобы они могли свободно говорить на государственном латышском языке.

Ранее конституционный суд Латвии огласил решение по реформе перевода школ нацменьшинств на латышский язык: согласно вердикту, реформа соответствует основному закону страны. После этого тысячи жителей Латвии вышли на акцию в защиту русских школ.

Депутат Европарламента Мирослав Митрофанов рассказывал газете ВЗГЛЯД о том, как «Русский союз Латвии» намерен бороться против языковой реформы.