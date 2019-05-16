Падение вертолета в Нью-Йорке сняли на видео

Падение вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке сняли на видео, ролик опубликовал в Сети журналист Сифан Ким.

На записи, опубликованной в Twitter журналиста, зафиксировано, как вертолет пролетел над водой, закружился и упал в реку.

«Только пилот находился на борту. Он в порядке. Получил две незначительные травмы», – написал Ким в комментариях под роликом.