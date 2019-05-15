Прокуратура признала незаконной надбавку к зарплате губернатора Коновалова в 400%

Прокуратура Хакасии признала незаконным установление надбавок к зарплатам главы региона Валентина Коновалова и чиновников республиканского правительства в размере 400% от денежного содержания, сообщила прокуратура республики.

В конце апреля в закон о государственных должностях и государственной гражданской службе Хакасии были внесены изменения, согласно которым главе республики и лицам, замещающим госдолжности, устанавливалась надбавка к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания. В ранней редакции закона надбавка составляла 100%.

«По результатам проверки прокурором Республики Хакасия Александром Кондратьевым принесены протесты на региональные правовые акты в связи с их противоречием федеральному законодательству и наличием коррупциогенных факторов», – передает ТАСС сообщение надзорного ведомства.

В декабре прошлого года было опубликовано фото документа о премировании членов республиканского правительства. Всего в списке 14 фамилий руководителей и исполняющих обязанности глав республиканских министерств и ведомств. Документ подписан 14 декабря главой республики Валентином Коноваловым. Из документа следует, что размер премии составил 200% от месячного денежного содержания.

Другим постановлением была премирована также заместитель главы региона, руководитель представительства республики в Москве Юлия Исмагилова. Премия была выдана за выполнение отдельных поручений главы региона, ее размер составил 300% от оклада. Представители региональных властей отмечали, что премии были выписаны на законных основаниях, а с января они будут сокращены.

Ранее сообщалось, что доход Коновалова за прошлый год вырос почти в три раза и составил более 600 тыс. рублей.