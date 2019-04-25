Глава Хакасии Коновалов решил добавить себе 400% оклада

Руководитель Хакасии Валентин Коновалов утвердил четырехкратную надбавку к своему окладу, а также к окладам членов регионального правительства, свидетельствует соответствующее постановление.

Документ опубликован на сайте правительства республики 25 апреля.

Надбавка «до четырехкратного размера денежного содержания» полагается за «особые условия труда», передает Regnum.

Сейчас данное постановление проходит экспертизу, она продлится до 29 апреля.

Отметим, что прежде надбавка к должностному окладу за особые условия труда устанавливалась в размере 100%, а не 400%.