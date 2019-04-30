Глава Хакасии за год утроил личный доход

Доход главы Хакасии Валентина Коновалова за прошлый год вырос почти в три раза и составил более 600 тыс. рублей, говорится в документах на сайте правительства республики.

Согласно документам на сайте правительства, доход Коновалова за 2018 год составил 607 382 рубля. Кроме того, он владеет автомобилем Mazda Familia, земельными участками в 23,2 и 593 кв. метра, квартирой чуть более 63 кв. метра и гаражом, передает РИА «Новости».

Супруга Коновалова, согласно документам, в 2018 году заработала 441 299 рублей. У нее также в собственности квартира чуть более 29 кв. метров.

По данным за 2017 год – когда нынешний глава Хакасии еще являлся депутатом горсовета Абакана – его доход составлял 218 455 рублей.

Коновалов является губернатором Хакасии с ноября 2018 года. Он одержал победу во втором туре выборов, где был единственным кандидатом.

Напомним, 25 апреля стало известно, что руководитель Хакасии Валентин Коновалов за некие за «особые условия труда» утвердил четырехкратную надбавку к своему окладу, а также к окладам членов регионального правительства. Прежде надбавка к должностному окладу за особые условия труда устанавливалась в размере 100%, а не 400%.

В январе же Коновалов прославился выдачей премии на сотни тысяч рублей высшим чиновникам региона «за счет экономии по фонду оплаты труда» бюджетников Хакасии.

Глава постпредства Хакасии в Москве Юлия Исмагилова получила по итогам года премии, которые вместе составляют 500% ежемесячного оклада.

При этом павительство Хакасии отказалось раскрывать абсолютный размер премий чиновникам в ответ на запрос местного депутата.