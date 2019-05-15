Российские рыбаки погибли в Норвегии

Полиция северной Норвегии сообщила о смерти двух российских рыбаков, которые вышли в море 14 мая и перевернулись на лодке.

«Двое российских рыбаков, которые во вторник вечером были обнаружены в воде в провинции Трумс, погибли», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Сообщается, что перевернутая лодка была обнаружена около 22.00 по местному времени (23.00 мск). Мужчинам было около 50 лет, они вышли в море на рыбалку утром 14 мая.

Ранее сообщалось, что в Финском заливе рыбаки оказались отрезаны от суши.