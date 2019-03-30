Несколько десятков рыбаков сняли со льда в Финском заливе

Любители зимней рыбалки в Финском заливе оказались отрезаны от суши, спасатели сняли со льда 89 рыбаков, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

К ним на помощь отправились суда на воздушной подушке, рыбаков благополучно доставили на берег, сообщается на сайте ведомства.

В МЧС отметили, что погодные условия способствуют интенсивному разрушению ледового покрова, из-за чего подобные занятия становятся смертельно опасными.