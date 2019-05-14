Грузовик с гексогеном попал в ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошла авария с грузовиком, перевозившим гексоген, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Авария случилась на окраине города в Автозаводском районе днем 14 мая, сообщил собеседник РИА «Новости».

«Грузовой автомобиль, перевозивший для одного из нижегородских предприятий опасный груз – гексоген, совершил столкновение с груженым цветным металлом КамАЗом. ДТП незначительное, никто не пострадал. Машины, можно сказать, соприкоснулись», – пояснил он.

Официальных комментариев правоохранительных структур на данный момент не поступило.