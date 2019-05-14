Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре.

«Правительству и акимату (администрации) нужно определить эффективные механизмы развития Байконура и в кратчайшие сроки создать СЭЗ», – сказано в Twitter пресс-службы президента Казахстана.

Там также уточняется, что масштаб и уникальность космодрома открывают отличные возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными технологическими стартапами.

Ранее Токаев пообещал укреплять дружбу с Россией, Китаем и США.

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