Токаев пообещал укреплять сотрудничество с Россией, Китаем и США

В предвыборной программе действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева говорится, что он планирует укреплять сотрудничество с Россией, Китаем, США.

В документе подчеркивается, что Казахстан завоевал особый авторитет в мире, утвердил себя как миролюбивое, открытое государство, надежный и ответственный партнер в международных делах, передает ТАСС.

«Будем укреплять сотрудничество с нашими стратегическими партнерами – Россией, Китаем, США, государствами Центральной Азии, Европейским Союзом, странами Азии и Ближнего Востока, а также с международными организациями: ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ, СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – прим. ТАСС) и другими», – отмечается в предвыборной программе Токаева.

«Продолжим прагматичный, конструктивный, многовекторный внешнеполитический курс. Будем твердо продвигать и отстаивать национальные интересы на мировой арене. Используем накопленный ресурс международного доверия к Казахстану для привлечения в страну инвестиций и укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными странами в интересах всех граждан», – говорится в документе.

Отмечено, что внешнеполитическая деятельность будет «приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину».

Напомним, Токаев стал и.о. президента Казахстана после отставки Нурсултана Назарбаева. В начале мая ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом на выборах президента республики, которые назначены на 9 июня.