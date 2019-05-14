В проектной компании заявили об отсутствии трещин в бетоне фундамента АЭС «Аккую»

Бетонирование фундамента первого энергоблока атомной электростанции «Аккую» в Турции выполнено в соответствии с современными требованиями мирового ядерного сообщества, трещин в фундаменте нет, заявили в проектной компании АО «Аккую Нуклеар».

Весь процесс строительства АЭС «Аккую», в том числе этап заливки «первого бетона» фундаментной плиты первого энергоблока, прозрачен и тщательным образом контролируется. Работы проводятся под контролем независимой инспекционной организации в сфере сооружения объектов атомной отрасли, французской компании Assystem EOS, а также Турецкого агентства по атомной энергии – ТАЕК.

«3 апреля 2018 года стартовал этап заливки «первого бетона» фундаментной плиты первого энергоблока АЭС «Аккую» и 8 марта 2019 года бетонирование было завершено», – говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Отмечается, что на подготовительном этапе бетонирования летом 2018 года отрабатывался состав бетонной смеси. Работа проводилась специализированным экспертным институтом, учитывалась специфика местных турецких строительных материалов, а также технология укладки бетона в жарких климатических условиях конкретного региона.

«Работы были выполнены в соответствии с современными требованиями и нормами МАГАТЭ, национальными требованиями Турецкой Республики. В конструкцию фундаментной плиты уложено более 17 тыс. кубических метров самоуплотняющегося бетона. По итогам всех выполненных работ, никаких трещин и не предусмотренных проектом пустот (технологических закладных для прокладки кабелей и т.д.) в залитой фундаментной плите нет. … Сообщения о трещинах в бетоне не соответствуют действительности», – добавили в компании.

Там также отметили, что следующим этапом сооружения блока №1 является возведение внешних и внутренних стен здания реактора. Работы уже ведутся.

«Безопасность сооружения и последующей эксплуатации АЭС «Аккую» является для АО «Аккую Нуклеар» и госкорпорации «Росатом» определяющим приоритетом. Как владелец и будущий оператор станции, мы, как никто, заинтересованы в соответствии проекта и хода строительных работ высочайшим стандартам безопасности», – заключили в компании.

Ранее СМИ со ссылкой на турецкое издание Haber Turk сообщали, что строители якобы несколько раз перезаливали бетон при возведении фундамента АЭС «Аккую» из-за обнаруженных трещин.

Россия и Турция в 2010 году подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в Турции АЭС. Проект, стоимость которого оценивается в 20 млрд долларов, предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт. Предполагается, что первый реактор из четырех запланированных будет построен к 2023 году.