Неоднозначный клип бурятского управления ФСИН попросили проверить

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась во ФСИН России и прокуратуру республики с просьбой проверить содержание размещенного в Сети ролика о службе в рядах местного УФСИН.

Видео было размещено на странице УФСИН в Instagram и быстро разошлось по Сети, однако позже страница стала недоступна, передает РИА «Новости».

В ролике сотрудники под музыку размахивают флагами России и Бурятии, поют о долге и службе, о чести и льготах, санаторном лечении и призыве поступать на службу во ФСИН.

Также в ролике показано, как девушки в форме скручивают и заламывают руки мужчине, одетому в робу; кроме того, в видео присутствует сцена, в которой один из людей в форме целится из арбалета в яблоко на голове человека в робе.

Все это происходит под слова песни о мгновенных пресечениях нарушений в местах заключения.

«Я уже направила обращение во ФСИН России и прокурору Бурятии. В клипе есть кадры, недопустимые в работе сотрудников. Это все вызывает вопросы и должно быть оценено», – заявила омбудсмен.

Отмечается, что ранее один из сотрудников республиканского УФСИН пояснил: данный ролик был снят для внутреннего пользования, его размещение в Сети не планировалось.

Ранее было названо число уголовных дел против сотрудников ФСИН за год.