Полиция США вошла в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

В Вашингтоне полиция вошла в здание посольства Венесуэлы, где остаются сторонники венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщают информационные агентства.

Позднее правоохранители покинули здание, активисты-сторонники Мадуро остались внутри, передает РИА «Новости».

Правоохранители не прошли дальше прихожей. Покинув посольство, они замотали ручки дверей пластиковой веревкой.

Переговоры продлились около 30 минут.

Активисты и власти США обвинили друг друга в незаконном пребывании в посольстве Венесуэлы.

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Напомним, власти США считают сторонников законного президента Венесуэлы нарушителями. США заявляют, что активисты должны покинуть здание, допустив туда сторонников самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. На днях в посольстве отключили воду и свет.

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