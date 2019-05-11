В посольстве Венесуэлы в США отключили воду и свет

Водоснабжение и подача электроэнергии в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне приостановлены по требованию сторонников венесуэльской оппозиции и властей США, сообщила одна из основательниц американского женского антивоенного движения CodePink Медея Бенджамин.

Энергоснабжение венесуэльского посольства местной компанией Pepco было прервано в четверг во второй половине дня, а водоснабжение – в субботу утром, передает ТАСС.

«Утром американское правительство отключило водоснабжение посольства Венесуэлы, чтобы попытаться вынудить нас покинуть здание. Мы без электричества и воды, у нас осталось мало продуктов питания», – рассказала Бенджамин, подчеркнув, что задолженности за энерго- и водоснабжение у дипмиссии нет.

«Правительство не может выдворить нас из посольства законными методами в связи с тем, что нас пригласили венесуэльские власти. Поэтому они [власти США] отключают нам электричество и воду, ограничивают доступ к продуктам питания», – заявила Бенджамин.

Доступ к посольству она и другие активисты получили законно – ключи им были переданы венесуэльскими дипломатами, которые были вынуждены покинуть США по требованию американского правительства.

Бенджамин вместе с группой других активистов примерно с середины апреля находится внутри венесуэльского посольства в США, не давая занять его представителям оппозиции во главе с Карлосом Веккьо, который был назначен лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах этой южноамериканской страны в США.

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Внешнеполитическое ведомство США считает активистов нарушителями и призывает их покинуть посольство. У здания сутками дежурят сотрудники вашингтонской полиции, Секретной службы США, а также Службы дипломатической безопасности (силовое подразделения Госдепартамента, имеющее статус самостоятельной федеральной правоохранительной структуры).

Напомним, 30 апреля власти Венесуэлы заявили о попытке военного госпереворота, которую удалось подавить. В России отметили, что Гуайдо переоценил свои силы и не оправдал надежды Запада.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США попали в Венесуэле в типичную для себя ловушку.

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