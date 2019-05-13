Крымский сенатор не поверил в «призыв к миру» Зеленского

«Не может какое-то видео, которое нарезали из разных лоскутов, привести к конкретным результатам», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал «послание мира» жителям Крыма и Донбасса, которое представил избранный президент Украины Владимир Зеленский.

«Там говорится: «Мы с вами, мы вместе, мы одна страна...». Мы не одна страна. Это все прекрасно понимают. Каждый нормальный человек может всегда поддержать призывы к миру, согласию, каким-то компромиссам, договоренностям, которые позволяют жить в мире и согласии. Но при этом мы понимаем, что слова – это одно, а дела – это другое. Я вообще сомневаюсь, что могут вместе выступить глава украинской православной церкви, православной церкви Украины и католической церкви и других», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель Крыма Сергей Цеков.

В понедельник избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к жителям Крыма и Донбасса, в котором главы украинских религиозных конфессий призывают забыть о войне и вспомнить о единстве народа. Зеленский утверждает в Facebook, что обращение стало результатом его встречи с духовными лидерами.

Вместе с тем, сам видеоролик представляет собой не запись встречи, а нарезку из заявлений религиозных деятелей, среди которых – как предстоятель каноничной Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий, так и самопровозглашенный «патриарх Киевский» Филарет, чью структуру упразднили после получения томоса. Заметим, что главы новой «Поместной церкви Украины» (ПЦУ) Епифания среди участников обращения нет.

«Если это видео из нарезок, то это просто компиляция, – отмечает крымский сенатор Цеков. – Благие пожелания – это хорошо, конечно, но в том, что там, на Украине, в этом вопросе есть какое-то единство, я сомневаюсь. У каждого свое понимание единства, мира, согласия и так далее».

По мнению собеседника, «не может какое-то видео, которое нарезали из разных лоскутов, привести к конкретным результатам». «Я думаю, что к конкретным результатам может привести работа каждой в отдельности страны, политической силы, церкви и так далее», – подчеркнул Цеков.