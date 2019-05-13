Зеленский представил «послание мира» жителям Крыма и Донбасса

Духовные лидеры Украины сняли видеообращение на украинском языке к жителям Крыма и Донбасса, в котором призвали их забыть о войне и вспомнить о единстве народа.

Видео в Facebook опубликовал избранный президент Украины Владимир Зеленский.

«Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна», – сопроводил публикацию Зеленский.

В записи ролика приняли участие патриарх Православной церкви Украины Филарет, глава украинской греко-католической церкви Святослав, глава украинской православной церкви Онуфрий, а также муфтии и раввины Украины.

«Я обращаюсь со словом любви и ради Бога прошу тех людей, от которых это зависит, прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек, орудий, автоматов», – сказал Онуфрий.

«Мы одна Украина. Мы один украинский народ», – заявил в обращении муфтий Саид Исмагилов.

«Когда мы смотрим на будущее Украины, мы не можем представить ее без вас. Мы молимся всевышнему, чтобы в скором времени мы объединились, чтобы между нами не было границ. Вместе будем жить красивой жизнью ради наших детей», – обратился главный раввин Днепропетровска и Днепропетровской области Шмуэль Каменицкий.

Ранее Зеленский во время встречи с духовными лидерами мусульман призвал к откровенному диалогу с проживающими в Крыму и Донбассе украинцами.

Советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявлял, что украинские власти смогут вернуть Донбасс в течение пяти лет.