Умерла оскароносная звезда Голливуда

Популярная в 1960-е года голливудская звезда и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на фонд актрисы.

Дэй умерла в понедельник, пишет «Интерфакс».

Карьера актрисы началась с фильма «Роман в открытом море». Позже она снялась в фильмах «Человек, который слишком много знал» Альфреда Хичкока, «Интимный разговор» и «Подвинься, дорогая».

Дэй награждена «Оскаром», «Президентской медалью Свободы» и «Грэмми». На голливудской аллее славы у нее есть две звезды.