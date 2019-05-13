Бойфренд Туктамышевой показал откровенное фото фигуристки

В Сети появилась откровенная фотография российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой с отдыха на море.

Публикацию в своем Instagram разместил фигурист Андрей Лазукин.

На фотографии Туктамышева стоит в купальнике, держась за перила балкона. Лазукин сопроводил публикацию подписью «Комната с видом на море».

Фото вызвало противоречивые комментарии пользователей.

«Елизавета классная! Очень красивая и прикольная девушка. И фото получилось отменное», – написал пользователь dmitriishtein4919.

«Ничего так, но полно девчонок покруче будет. Слишком возомнила себя секс-бомбой. Она и на лед последнее время выходит себя показать, а не катание», – считает mineev162.

«Уберите фото, Андрей! Это поступок не мужчины, мальчика. Не думаю, что Лиза давала на это согласие. А если это так, то это уже статья», – отреагировала tatiana_klishina.

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Ранее Туктамышева опубликовала фото в откровенном наряде, в котором она собирается выступать в Японии.

Напомним, спортсменка неоднократно показывала популярный номер с раздеванием во время своих выступлений на льду. В 2018 году Туктамышева разделась на Гран-при в Канаде, а в марте 2019 года исполнила номер перед хоккейным матчем между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом».