В Совфеде назвали «Суперджет» прекрасной моделью

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал, что в настоящее время инцидент с возвратом направлявшегося в Самару «Суперджета» изучается, и назвал прекрасной эту модель самолета.

«Сегодняшний инцидент с возвращением «Суперджета», выполнявшего рейс Москва – Самара, в аэропорт вылета изучается, изучаются причины. Но всегда – и это подтвердит любой летчик – лучше перестраховаться, если есть предпосылки для рискованной ситуации. Главное – это не расписание рейсов, а жизнь, здоровье, безопасность людей: пассажиров и экипажа. И на втором месте – сохранность техники. Отмечу, это прекрасный самолет, если говорить о модели вообще», – сказал Бондарев.

Вспоминая о трагедии со сгоревшим в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, он отметил, что еще рано говорить о причинах катастрофы, передает РИА «Новости».

«До окончания полноценного расследования, которое сейчас проводит специально созданная комиссия, до оглашения результатов работы этой комиссии любые версии будут всего лишь домыслами. Изучается все досконально, включая эксплуатационно-техническое состояние самолета и подготовку экипажа, в том числе умение пилотов управлять машиной в ручном режиме. Конечно, прорабатываются разные версии и причины катастрофы», – добавил Бондарев.

По его словам, наказать виновных важно, однако главное – это «предотвратить повторение таких чудовищных трагедий».

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Самара, совершил разворот в небе и вернулся в аэропорт Шереметьево. Никто не пострадал. Причиной стали проблемы с созданием безопасного давления в кабине пилотов.

Напомним, 5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб. По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.