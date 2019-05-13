Литва предложила ввести санкции против России за выдачу паспортов жителям Донбасса

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил о необходимости введения Евросоюзом новых санкций против России за предоставление упрощенного порядка получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Я думаю, что должны быть новые санкции», – цитирует ТАСС главу литовского МИДа.

Вопрос введения Россией упрощенного гражданства для жителей Донбасса будет обсуждаться в Совете ЕС, сообщил глава МИД Румынии Теодор Мелешкану.

«Граждане должны иметь выбор, но подталкивать граждан к получению гражданства – это может создать проблемы для Украины», – сказал Мелешкану.

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек сообщил, что ЕС не рассматривает введение новых санкций в отношении России, заявив, что Брюссель выступает за диалог с Москвой.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, однако власти Украины признали недействительными российские паспорта.

Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта.