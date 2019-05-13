ЕК одобрила создание «Северсталью» и итальянской Tenaris завода нефтяных труб в Сургуте

Еврокомиссия в понедельник, 13 мая, одобрила создание российской «Северсталью» и итальянской Tenaris совместного предприятия по выпуску нефтяных сварных труб в Сургуте, говорится в заявлении ЕК.

«Еврокомиссия заключила, что данная сделка не вызывает озабоченности в сфере конкуренции в ЕС, поскольку данное совместное предприятие не будет иметь никаких активов на территории Европейского экономического сообщества», – передает ТАСС текст документа, опубликованного Европейской комиссией.

Соответствующее соглашение между компаниями было заключено 5 февраля. Доля «Северстали» в проекте составит 51%, Tenaris – 49%.

Инвестиции в предприятие, мощность которого составит 300 тыс. тонн продукции в год, оцениваются в 240 млн долларов. Предприятие планируется построить в течение двух лет.

Итальянская Tenaris занимает почти треть мирового рынка бесшовных труб нефтепромыслового сортамента. Производственные мощности компании располагаются в США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Колумбии, Италии, Японии, Мексике и Румынии.