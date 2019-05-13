В ЕК назвали основную задачу Зеленского

Главной задачей нового президента Украины Владимира Зеленского в 2019-2020 годах станет выплата «огромных госдолгов», объем которых уже превышает 30% годового бюджета страны, заявил еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан.

«Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов. В эти годы страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30% годового бюджета», – заявил он, передает ТАСС.

Тем временем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году с 3% до 2,5% из-за «двойного электорального цикла», вызванного президентскими выборами.

Также сообщалось, что команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не поменяет курс на вступление Украины в НАТО и сохранит позицию «касательно отношения к войне с Россией».