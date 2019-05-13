Спрогнозирован рост военных расходов стран АТР

Через десять лет военные расходы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) станут крупнейшими в мире, сообщил управляющий директор компании Experia Events Лэк Чэт Лам в преддверии открывающейся в Сингапуре Международной конференции и выставки военно-морской техники и вооружений IMDEX Asia 2019.

По его данным, в этом году расходы на оборону стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) достигнут 515 млрд долларов, что меньше, чем в Северной Америке, но больше, чем в Европе, передает ТАСС.

Он также отметил, что «в будущем году расходы государств региона на нужды военно-морских сил вырастут на 60% и достигнут 107 млрд долларов».

Кроме того, по его словам, «уже через десять лет расходы на оборону в АТР будут крупнейшими в мире».

Руководитель компании, которая является организатором IMDEX Asia, подчеркнул, что «рост оборонных расходов обусловлен во многом разработкой и внедрением новейших технологий».

Напомним, Россия выбыла из первой пятерки стран по расходам на военные нужды. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем опасно сокращение военных расходов для России.

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